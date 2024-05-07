Если авто будет «глухо» затонировано, водителю придет штраф

Депутаты годами пытались отменить штрафы за тонировку автомобилей. Но пока – ничего не вышло. Если цвет автомобиля «тусклый», водитель получит штраф и сотрудники ГИБДД, скорее всего, предложат немедленно снять пленку или шторку.
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