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От Орионид до суперлуния: астрономический календарь осени для Забайкалья

От Орионид до суперлуния: астрономический календарь осени для Забайкалья

Осень — едва ли не лучшее время для наблюдения за звёздами в Забайкалье. Дни становятся короче, ночи темнее и длиннее, а резко континентальный климат региона, обеспечивающий одно из самых высоких в стране количеств солнечных дней в году, даёт основания рассчитывать и на сравнительно высокую долю ясных, безоблачных ночей — что делает местное небо потенциально удобным для астрономических наблюдений.

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