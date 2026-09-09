От Орионид до суперлуния: астрономический календарь осени для Забайкалья

Осень — едва ли не лучшее время для наблюдения за звёздами в Забайкалье. Дни становятся короче, ночи темнее и длиннее, а резко континентальный климат региона, обеспечивающий одно из самых высоких в стране количеств солнечных дней в году, даёт основания рассчитывать и на сравнительно высокую долю ясных, безоблачных ночей — что делает местное небо потенциально удобным для астрономических наблюдений.