Честная таблица РПЛ: без судейских ошибок лидером была бы другая команда

Если бы судьи не ошибались…Чемпионат России по футболу мощно вернулся с зимних каникул. На его вершине — троевластие: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» имеют одинаковое количество очков, и всё решают только дополнительные показатели.
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