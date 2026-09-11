Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперациив период с 5 по 11 сентября

С 5 по 11 сентября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры грузов военного назначения, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, DATA-центр, используемые в интересах ВСУ, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, склады боеприпасов, горючего и материальных средств, центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
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