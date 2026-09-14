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Царьград

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Монсон выразил готовность помочь Пенье получить российский паспорт

Монсон выразил готовность помочь Пенье получить российский паспорт

Джефф Монсон готов помочь Луису Пенье, известному бойцу ММА, стать россиянином. Пенья провёл 23 поединка и одержал 17 побед, планируя переехать в сельскую местность в России.

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