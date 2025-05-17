В Крыму оценили перспективы возобновления отношений с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, давая оценку перспективам возобновления дружеских российско-украинских отношений, заявил в комментарии РИА Новости, что после того, как Украина "намается в своих Европах", она сменит курс на построение будущего в … .