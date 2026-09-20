БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 624 подписчика

Ставка на победителя: США, огорошив саудитов, пошли на переговоры с хуситами

Ставка на победителя: США, огорошив саудитов, пошли на переговоры с хуситами

Вашингтон в очередной раз предал союзников на Ближнем Востоке, но к этому уже начали привыкать Дмитрий Родионов Фото: Osamah Yahya / DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Владимир Сапунов Евгений Семибратов Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США напрямую вступили в контакт с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» на фоне их продвижения в районе Красного моря.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым