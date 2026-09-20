Ставка на победителя: США, огорошив саудитов, пошли на переговоры с хуситами

Вашингтон в очередной раз предал союзников на Ближнем Востоке, но к этому уже начали привыкать Дмитрий Родионов Фото: Osamah Yahya / DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Владимир Сапунов Евгений Семибратов Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США напрямую вступили в контакт с правящим на севере Йемена шиитским движением «Ансар Алла» на фоне их продвижения в районе Красного моря.