Захарова оценила слова Байдена о преимуществах западного полушария над "всеми остальными"

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова президента США Джо Байдена о преимуществах западного полушария Земли над "всеми остальными".