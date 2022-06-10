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Захарова оценила слова Байдена о преимуществах западного полушария над "всеми остальными"

Захарова оценила слова Байдена о преимуществах западного полушария над "всеми остальными"

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла слова президента США Джо Байдена о преимуществах западного полушария Земли над "всеми остальными".

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