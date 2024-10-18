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Вятка Областная

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В Верхнекамском районе пенсионеру пришлось самостоятельно откачивать воду из подвала

Прокуратура Верхнекамского района оказала помощь пенсионеру, добившись через суд взыскания компенсации за причиненный материальный ущерб с недобросовестной управляющей компании, которая в течение четырех месяцев не устраняла последствия коммунальной аварии.

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