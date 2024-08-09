Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вениамин Мельников
    ...если жиды долбанут,то  по ним надо...будет поздно.КСИР: приказы аят...
  • ПавелЗзаварзин
    Трепология надоела... Димон уже в Берлине, остальные мечтают, а курская земля горит...Кремль не пойдет ...
  • Alex Nемо
    дана команда обменный фонд не создавать! Во это уже стимул для реальной работы.Кремль не пойдет ...

Хабаровчанка попалась на уловку мошенников с «безопасным счётом»

Хабаровчанка попалась на уловку мошенников с «безопасным счётом»

Жительница Центрального района Хабаровска обратилась в полицию с жалобой на мошенников. Она рассказала, что ей звонили с неизвестных номеров, утверждая, что ей необходимо срочно пройти флюорографию, для чего потребовали её документы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Хараничева
Вот не жаль нисколечко! Сколько можно говорить и писать об этом? Я поставила запрет на незнакомые номера-раз. денег на карте нет-два. И живу спокойно!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх