Хабаровчанка попалась на уловку мошенников с «безопасным счётом»

Жительница Центрального района Хабаровска обратилась в полицию с жалобой на мошенников. Она рассказала, что ей звонили с неизвестных номеров, утверждая, что ей необходимо срочно пройти флюорографию, для чего потребовали её документы.
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