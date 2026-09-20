Страна и люди
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Страна и люди

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Силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над Московской областью

Силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над Московской областью

Ночью Московская область подверглась массированной атаке беспилотников киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в Макс.

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