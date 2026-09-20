Силы ПВО сбили 249 украинских беспилотников над Московской областью

Ночью Московская область подверглась массированной атаке беспилотников киевского режима. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем канале в Макс.
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