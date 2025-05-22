Доминирование Bitcoin ETF фонда BlackRock: институциональное доверие или зарождающаяся монополия?

С момента запуска спотовых биткоин-ETF в начале 2024 года BlackRock уверенно опережает всех конкурентов: сегодня в фонде IBIT сконцентрировано более 636 000 BTC — вдвое больше, чем в совокупности у остальных американских спотовых ETF.
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