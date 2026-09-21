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Царьград

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Участники МФМ подарили игрушки и книги пациентам больницы №9 Екатеринбурга

Участники МФМ подарили игрушки и книги пациентам больницы №9 Екатеринбурга

Участники Международного фестиваля молодёжи и волонтёры Всероссийского студенческого корпуса спасателей передали детям, проходящим лечение в отделении реабилитации Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга, игрушки, книги, канцелярские принадлежности и письма со словами поддержки.

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