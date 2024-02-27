Легенда ЦСКА Масалитин заявил о важности удачного рестарта сезона для команд РПЛ

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в оставшихся матчах сезона в чемпионате России каждая команда должна постараться проявить максимум возможностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии