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Легенда ЦСКА Масалитин заявил о важности удачного рестарта сезона для команд РПЛ

Легенда ЦСКА Масалитин заявил о важности удачного рестарта сезона для команд РПЛ

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в оставшихся матчах сезона в чемпионате России каждая команда должна постараться проявить максимум возможностей.

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