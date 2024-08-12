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Белоусов назвал СВО противостоянием России и Запада

Белоусов назвал СВО противостоянием России и Запада

Специальная военная операция является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024», пишет РИА Новости.

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