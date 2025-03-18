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Алаудинов заявил, что почти вся территория Курской области освобождена

Алаудинов заявил, что почти вся территория Курской области освобождена

Почти вся территория Курской области освобождена от украинских боевиков. Об этом в интервью ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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