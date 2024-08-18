Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не «масштабировать отдельные эпизоды», когда речь зашла об ужесточении миграционного законодательства.
Дружба народов
Комментарии
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Валерий Дюков
её и Дружбы при СССР то не было, так же доили Страну строили им жилые дома заводы, а сейчас они всё разволили и хотят каку то слово Дружба говорить, маразум у этой пенсионерки, а Горант наш всё держет возле себя этот дом пристарелых.....
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2 час.
ММ
Нет уж! Пусть они наши учебники учат. Перед тем, как к нам проситься.
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59 мин.
М
ММ
Что, и на базар ни разу не ходил?
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58 мин.
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