Дружба народов

Валерий Дюков

её и Дружбы при СССР то не было, так же доили Страну строили им жилые дома заводы, а сейчас они всё разволили и хотят каку то слово Дружба говорить, маразум у этой пенсионерки, а Горант наш всё держет возле себя этот дом пристарелых.....