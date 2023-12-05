Помощник президента РФ наградил 15 в Астрахани бойцов СВО

В качестве подарка для военнослужащих спел известный российский певец Денис Майданов. В Астраханском краеведческом музее прошла торжественная церемония награждения военнослужащих, которые участвуют в спецоперации.
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