Что нужно знать, если вы являетесь гражданином Республики Молдова и собираетесь пересечь государственную границу

Если вы являетесь гражданином Республики Молдова и собираетесь пересечь государственную границу на личном транспортном средстве, зарегистрированном в Республике Молдова, вам необходимо убедиться, что у вас имеются и будут предъявлены на пограничном контроле все необходимые документы.