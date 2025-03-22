Что нужно знать, если вы являетесь гражданином Республики Молдова и собираетесь пересечь государственную границу

Если вы являетесь гражданином Республики Молдова и собираетесь пересечь государственную границу на личном транспортном средстве, зарегистрированном в Республике Молдова, вам необходимо убедиться, что у вас имеются и будут предъявлены на пограничном контроле все необходимые документы.
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