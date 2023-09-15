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Новости науки: Поддержание физической формы после 50 лет – ответы на три ключевых вопроса, задаваемых врачам

Новости науки: Поддержание физической формы после 50 лет – ответы на три ключевых вопроса, задаваемых врачам

С годами поддерживать физическое и ментальное здоровье становится все сложнее. “Рамблер” вместе с врачом акушером-гинекологом Татьяной Бережной разбирался как меняется организм после пятидесяти лет, какие нагрузки безопасны и как не набирать вес.

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