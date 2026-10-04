В США собака спасла жизнь хозяину

В городе Ливуд, штат Канзас, собака остановила полицейского и привела его прямо к своему пострадавшему хозяину, который, как сообщается, более трех часов пролежал на полу гаража, сообщила 2 октября газета Johnson County Post.
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