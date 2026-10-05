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Царьград

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Перебои с электричеством зафиксированы в Крыму и у Севастополя

Перебои с электричеством зафиксированы в Крыму и у Севастополя

Повреждение сетевой инфраструктуры привело к перебоям с подачей электричества в Бахчисарайском районе и ряде населенных пунктов вблизи Севастополя, устранением аварии занимаются ремонтные бригады «Севастопольэнерго».

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