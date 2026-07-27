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Аршавин: «Если у Касаджикова все сложится, Андрей будет игроком «Зенита» со следующего сезона»

Аршавин: «Если у Касаджикова все сложится, Андрей будет игроком «Зенита» со следующего сезона»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах юного нападающего петербуржцев Андрея Касаджикова, выступающего за «Оренбург» на правах аренды.

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