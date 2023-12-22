Бизнес-мероприятия для HR-директоров от ВСК – интересный событийный проект 2023 года

Серия региональных бизнес-мероприятий для HR-директоров "HR-решения с экономическим эффектом для бизнеса", которая в течение 2023 года была организована Страховым Домом ВСК, стала лауреатом премии "Лучшее для России.
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