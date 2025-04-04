Автолюбителей оштрафуют за старые автомобили: главное за сутки в Сибири

Сибиряки, владеющие автомобилями, которые выпущенные более 10 лет назад, могут нарваться на штраф, десятки домов на левобережье Новосибирска остались без света, в Иркутске произошло первое смертельное ДТП с мотоциклом, задержаны предполагаемые похитители 6-летнего мальчика, которого могли увезти в Австралию, а в Кузбассе ожидается первый ливень.
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