У Запада заканчивается терпение по отношению к Киеву

В СМИ проанализировали возможные перемены в военном секторе США и связали их с Украиной. В Politico считают, что уход главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в тот момент, когда страны Запада начали уставать от истории с Украиной, сообщает РИА «Новости».