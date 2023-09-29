У Запада заканчивается терпение по отношению к Киеву

В СМИ проанализировали возможные перемены в военном секторе США и связали их с Украиной. В Politico считают, что уход главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли происходит в тот момент, когда страны Запада начали уставать от истории с Украиной, сообщает РИА «Новости».
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