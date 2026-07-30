ЦИК зарегистрировала списки 11 партий на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Среди них пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских — «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России, Партия прямой демократии и «Зелёные»Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки всех 11 партий, участвующих в выборах в Государственную думу девятого созыва.