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ЦИК зарегистрировала списки 11 партий на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировала списки 11 партий на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировала федеральные списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Среди них пять парламентских партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также шесть непарламентских — «Партия пенсионеров», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России, Партия прямой демократии и «Зелёные»Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки всех 11 партий, участвующих в выборах в Государственную думу девятого созыва.

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