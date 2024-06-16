Эндокринолог Павлова: картошка фри не вызывает рак подобно сигаретам Эндокринолог Зухра Павлова: картошку фри назвали такой же канцерогенной, как сигареты – так ли это на самом деле? Эндокринолог Павлова прокомментировала информацию о том, что употребление картошки фри сопоставимо с курением сигарет в плане канцерогенности.