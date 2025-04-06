У школы № 530 в Петербурге появится третий корпус

Как сообщается 5 апреля в Telegram-канале комитета имущественных отношений Петербурга, губернатор Александр Беглов подписал постановление о приобретении городом строения 1 на улице Кокколевской, 11, что в поселке Шушары.
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