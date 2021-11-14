Die Welt нашла объяснение разгрому вермахта под Москвой

олег олейник

Cейчас западники высасывают из грязного пальца любые придуманные истории с тем что бы с досадой заявить о чём то мало значащем что якобы сорвало захват Москвы ! Ну как же так уже и билеты заготовили на военный парад Гитлера на Красной площади и вдруг из-за какой мелочи всё сорвалось ! Даже и сейчас до них не доходит что русский народ и его государство невозможно победить никогда и никем !