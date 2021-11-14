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Die Welt нашла объяснение разгрому вермахта под Москвой

Die Welt нашла объяснение разгрому вермахта под Москвой

Операция «Тайфун», предусматривавшая захват Москвы войсками немецко-фашистских захватчиков, провалилась из-за проблем с материально-техническим обеспечением наступавших.

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олег олейник
Cейчас западники высасывают из грязного пальца любые придуманные истории с тем что бы с досадой заявить о чём то мало значащем   что якобы сорвало захват Москвы ! Ну как же так уже и билеты заготовили на военный парад Гитлера на Красной площади и вдруг из-за какой мелочи всё сорвалось ! Даже и сейчас до них не доходит  что русский народ и его государство невозможно победить никогда и никем !
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