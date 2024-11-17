Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 716 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Байден сорвал сто...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за...Киевские инсайдер...
  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за..."Байден объявил Р...

Фронтовая чистка: Враньё командиров было "залегендировано". Начались аресты. Командующего сняли

Фронтовая чистка: Враньё командиров было "залегендировано". Начались аресты. Командующего сняли

Несмотря на всю тяжесть реальной обстановки на фронте, многие командиры продолжали отправлять липовые доклады об успехах на своих участках на самый верх.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Да неужели?! Хочется верить...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх