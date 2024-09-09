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За рулем

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Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

С переднеприводным Geely Atlas второго поколения мы познакомились еще зимой (ЗР № 2, 2024). Подоспевшую только сейчас AWD-версию тестировать в одиночестве неинтересно, поэтому в пару к ней мы взяли модификацию с передними ведущими колесами.

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