Geely Atlas 4WD против Atlas 2WD: сравнили две версии кроссовера

С переднеприводным Geely Atlas второго поколения мы познакомились еще зимой (ЗР № 2, 2024). Подоспевшую только сейчас AWD-версию тестировать в одиночестве неинтересно, поэтому в пару к ней мы взяли модификацию с передними ведущими колесами.
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