Житель израильского Реховота рассказал, почему ХАМАС начал наступление сейчас

В Израиле заканчивается первый день новой старой войны. «МК» связался с Александром из городка Реховот, который в 90-е приехал в Израиль из Украины и живет в этой стране уже 30 лет, и попросил его рассказать об обстановке.
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