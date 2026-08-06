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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леонид Вайсфельд: «У СКА очень сильный тренерский состав. У многих есть опыт работы главным тренером в КХЛ»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд дал положительную оценку новому тренерскому штабу СКА.

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