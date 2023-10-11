Якутские перевозчики просят изменить для них правила использования тахографов в связи с особыми условиями перевозок

Об этом в ходе круглого стола на тему «Актуальные вопросы защиты прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)» заявила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике (Саха) Якутия Альбина Кычкина.
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