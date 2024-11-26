Взятие ВС РФ Великой Новоселки в ДНР грозит катастрофой для ВСУ

ВС РФ активно продолжают продвигаться на времевском направлении – стыке ДНР и Запорожской области, один из важных пунктов здесь – Великая Новоселка, ее взятие российскими войсками грозит ВСУ катастрофой, пишет «Страна.
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