Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что более трех миллионов жителей столицы активно пользуются сервисами и услугами «Московской электронной школы» (МЭШ).
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