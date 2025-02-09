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Мишка своей тайги никому не отдаст!

Тут    уже   два  дня  все  обсуждают,  что   Трамп  положил   глаз  на   наши ресурсы,  находящиеся  на  территории    недоразумения  под  названием Украина,   а  пани  Владя  Зеленская со своей стороны легли  и  просють: типа,  да,  да, на  Украине  много  ресурсов,   давай,   белый  господин,   воюй  за    оные ресурсы  с  Россией, а то мы   сами  не  справляемся!Ну  вот,  смотрела  я  на   то,  как   западлоиды и   их  шавки  на  наши  ресурсы  облизываются, и  думала себе  - а вот  был  бы тогда  ВТБ а  вот  если   бы  у нас  наверху  были  не  соплежуи, то  они  нашли  бы  что   ответить  жаждущим  наших ресурсов вражинам! Но поскольку мы  имеем то, что  имеем, отвечать   вражинам  придётся  нам,  скромным блоггерам -  ну  и  что  делать,  блоггеры  ведь  существуют в  том  числе  и  для  того, чтобы  озвучивать  то, что  официальные лица  пока  озвучить  не  могут или  не  хотят.

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