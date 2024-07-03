Юная свердловчанка, которой собрали миллион, осталась без лекарства

Семилетняя Кристина Садилова из Невьянска (Свердловская область), страдающая синдромом Драве, оказалась без необходимого препарата «Диакомит» после того, как неравнодушные россияне собрали для нее миллион рублей.
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