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Федоров о ЦСКА: «Инстинкт убийцы точно есть, надо его найти. То, что наши лидеры показали в большинстве, ни в какие ворота не лезет»

Сергей Федоров высказался о наличии у ЦСКА инстинкта убийцы.  Армейцы обыграли «Северсталь» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина (4:3, 3-2).

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