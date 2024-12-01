⚡️ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в Донецкой области, сообщили в Минобороны РФ.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Петровка и Ильинка в Донецкой области, сообщили в Минобороны РФ.