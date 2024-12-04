Экс-глава департамента «Станкина» взят под стражу по делу о взяточничестве

Суд: экс-главу департамента «Станкина» Людкова арестовали по делу о взятке Басманный суд Москвы арестовал бывшего директора административно-хозяйственного департамента Московского государственного технического университета «Станкин» Виталия Людкова, обвиняемого в покушении на взятку в особо крупном размере при поставках и монтаже системы видеонаблюдения в зданиях вуза в рамках госконтракта, говорится в материалах уголовного дела.