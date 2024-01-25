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Полянский: Запад может оказаться соучастником преступления по вопросу Ил-76

Полянский: Запад может оказаться соучастником преступления по вопросу Ил-76

Россия продолжает проводить расследование авиакатастрофы с участием Ил-76. В случае, если подтвердится, что воздушное судно было сбито при помощи ЗРК Patriot или IRIS, западные страны окажутся прямыми соучастниками преступления.

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