В России разъяснили новые правила для банковских карт

Банки перед выпуском новой карты будут проверять портфель клиента через Единую систему учета платежных карт С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать единая система учета платежных карт, а с 1 сентября 2027 года каждому человеку будет разрешено иметь не более 20 карт во всех банках, Юрист и основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев рассказал "Известиям" о принципах работы этой системы и изменениях для пользователей.