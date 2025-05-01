Агроном рассказал, как получить хороший урожай моркови в Алтайском крае

Морозоустойчивую морковь не только можно, а даже нужно высаживать как можно скорее, уверен Владимир Марков Впереди майские праздники, и многие жители Алтайского края планируют поехать на дачу, чтобы не только вскопать огород, но и сделать первые посадки.