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Школа начинается раньше 1 сентября: что стоит сделать родителям за неделю до первого учебного дня

Школа начинается раньше 1 сентября: что стоит сделать родителям за неделю до первого учебного дня

Во второй половине августа родители начинают волноваться о приближении учебного года: переход к структурированным требованиям может стать для детей серьёзным испытанием.

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