FT: Украина может возобновить агрессию против РФ, если США не признают Крым

Валентин Щербаков Может хватит слушать бредни тупорылого решалы Трампа и его кокаинового недоноска Зеленского, надо СВО довести до победного конца и судить это жидобандеровское рыло вместе со всей кодлой наркоманов, убийц и бандюганов....

Daddy Bo А что означает у приведенных авторов "может возобновить агрессию против РФ"? Она когда её прекращала??? А непризнание Украиной своих потерь - прямой путь к полному прекращению существования Украины как самостоятельного государства.