Отсутствие формального признания Крыма частью России со стороны США или других стран может предоставить Киеву возможность в будущем возобновить военные действия или попытаться вернуть территорию иными способами.
FT: Украина может возобновить агрессию против РФ, если США не признают Крым
Комментарии
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Валентин Щербаков
Может хватит слушать бредни тупорылого решалы Трампа и его кокаинового недоноска Зеленского, надо СВО довести до победного конца и судить это жидобандеровское рыло вместе со всей кодлой наркоманов, убийц и бандюганов....
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9 час.
Daddy Bo
А что означает у приведенных авторов "может возобновить агрессию против РФ"? Она когда её прекращала??? А непризнание Украиной своих потерь - прямой путь к полному прекращению существования Украины как самостоятельного государства.
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8 час.
Eduard
Никто в признаниях посторонних не нуждается,пускай США Европу не признает!
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8 час.
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