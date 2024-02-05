Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников специальной операции на Украине, а также членов семей погибших при выполнении задач СВО.
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