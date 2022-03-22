Жестко подставила! Надежда Бабкина вспомнила, как поиздевалась над Иосифом Кобзоном

Надежда Бабкина всегда любила удивлять не только публику, но еще и своих коллег. Она не боится авантюр и соглашалась проводить их даже с самыми уважаемым людьми.
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