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Солнце пошло наперекор прогнозам: летом 2026 года сильных вспышек стало еще больше

Солнце пошло наперекор прогнозам: летом 2026 года сильных вспышек стало еще больше

А вот магнитных бурь стало меньше Вопреки прогнозам, согласно которым ожидался спад солнечной активности, с 1 июня по 31 августа на Солнце зафиксировали 82 сильные вспышки класса M и выше, включая три события максимального класса X.

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